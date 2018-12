© foto di Emiliano Crespi

Intervistato da Radio24 sul possibile scambio tra Milan e Chelsea Higuain-Morata, il noto agente Federico Pastorello ha parlato così: "Posso dare un giudizio super partes perché non è una mia operazione. Vedo delle utilità da parte di entrambi: Higuain non sta riuscendo a essere determinante come prima, mentre Morata al Chelsea ha fatto vedere solo in parte il suo valore perché probabilmente il calcio inglese non gli si addice. Sarri ha sempre voluto Higuain, così come il Milan ha già cercato in passato Morata, quindi non c'è niente di campato per aria. Tatticamente questa operazione avrebbe sicuramente senso".