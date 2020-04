Paulo Sergio: "Mi è dispiaciuto non vincere con la Roma, ma sono legatissimo ai tifosi"

Paulo Sergio Silvestre do Nascimento, per tutti solo Paulo Sergio, parla del rapporto che lo lega ai colori giallorossi e ai suoi tifosi in una intervista concessa al Corriere di Roma: "Credo che sia perché li ho fatti sorridere, con gol belli e importanti come quelli alla Juventus e al Milan: erano orgogliosi. Tutte le volte che pubblico su Instagram un gol con la maglia giallorossa, ricevo centinaia di commenti. Mi fa molto piacere perché Roma è nel mio cuore. Zeman? Quelli con lui sono stati i miei anni migliori: i primi due mesi mi sono serviti per capire i suoi schemi, poi sono andato benissimo: ho segnato 12 gol il primo anno e 12 il secondo. La Roma che ha vinto lo scudetto lo ha fatto anche grazie al lavoro di Zeman, è stato un pezzo importante del puzzle. Via per vincere? Mi è dispiaciuto non farlo con la Roma. Mia moglie non voleva andare via e i tifosi mi volevano lasciare la città, ma al Bayern Monaco ho vinto campionato, Champions League e Intercontinentale".