Paura ad Atene: Molotov sui tifosi olandesi durante AEK-Ajax

Paura tra i tifosi dell'Ajax in quel di Atene. Nel corso della gara, giocata oggi dalle 18.55, un tifoso dell'AEK ha infatti gettato una bomba Molotov all'indirizzo dei supporter olandesi. Si registrano feriti tra questi ultimi, anche per i disordini scoppiati successivamente all'episodio. Motivato, secondo la stampa greca, dalla notizia della presenza di alcuni tifosi del Panathinaikos nelle fila degli ospiti.

An AEK fan has just ran to the away end and launched a molotov cocktail at the Ajax fans Tonight pic.twitter.com/y0VydRrAcU

— FootballAwaydays (@Awaydays23) 27 novembre 2018