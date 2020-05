Paura per i tifosi, Del Piero finisce in ospedale. Gli auguri della Juventus: "Riprenditi presto"

Ha destato un po' di preoccupazione il post condiviso da Alessandro Del Piero mentre era in ospedale. L'ex attaccante della Nazionale infatti ha spiegato di essere alle prese con dei calcoli renali rassicurandosi subito i tifosi preoccupati: "Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3mm possa fare così male", ha ammesso Del Piero. Immediata la risposta della Juventus che ha commentato: "Auguri di pronta guarigione, get weel soon".