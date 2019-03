© foto di Jacopo Duranti/Tuttolegapro.com

A Marte Sport Live su Radio Marte è intervenuto Michele Pazienza, ex calciatore azzurro: “Il Napoli ha fatto delle scelte a gennaio mandando via alcuni giocatori, ma non ha operato in entrata con calciatori funzionali al gioco di Ancelotti, soprattutto a centrocampo. La cessione di Hamsik non è frutto di un'operazione nata e morta in un giorno e quindi c'era tempo di operare e se non l'ha fatto evidentemente il Napoli si è sentito nella condizione giusta per correre questo rischio. Qualcosa Ancelotti dovrà inventarsi, di certo non può tornare a giocare lui”.