Pazienza sul Napoli: "Altro che titolari, bisogna rendere la rosa più profonda"

© foto di Federico Gaetano

Michele Pazienza, ex centrocampista del Napoli e attualmente allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Allan e Fabian si completano a vicenda e formano un ottimo centrocampo. Il problema maggiore del Napoli non è nei titolari, ma nella profondità della rosa. Io da tifoso le stapperei le bottiglie per il secondo posto. Era il primo anno di Ancelotti, non era semplice. Ora ha più informazioni utili per programmare la prossima stagione e fare un'annata diversa".