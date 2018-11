Pazzini a Vialli: "La vita è fatta al 90% di come affrontiamo le cose"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La vita è fatta al 10% di quel che ci succede e al 90% di come lo affrontiamo!” E tu dimostrerai di essere un campione nella vita come lo eri in campo!! Con questa frase su Instagram il centravanti dell’Hellas Verona Giampaolo Pazzini ha voluto far sentire la propria vicinanza a Gianluca Vialli, ex calciatore e ora commentatore televisivo, che nei giorni scorsi aveva raccontato la sua lotta contro il cancro.