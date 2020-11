Pazzini: "Roma-Samp del 2010? Volevo prendere l'ammonizione la settimana prima e saltarla"

Giampaolo Pazzini, ex attaccante di Sampdoria, Milan e Inter, ha parlato a SKY svelando un aneddoto prima della sfida contro la Roma del 2010, quando una sua doppietta non permise ai giallorossi di stoppare il triplete nerazzurro. “Molti tifosi me lo ricordano in modo colorito, ma c’è una cosa che non ho mai raccontato. La settimana prima c’è stata Sampdoria-Milan, ho fatto gol al novantaduesimo. Nelle idee volevo prendere il giallo per saltare Roma, fare Livorno, Palermo che era decisiva e Napoli. In quella gara non sono riuscito a prendere l’ammonizione, mi stavo per togliere la maglia ma un mio compagno me l’ha tirata giù, ed è andata così”.