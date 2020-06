Pea: "Mourinho mi ha arricchito. Successi Primavera Samp nella storia"

Sempre legatissimo all'ambiente blucerchiato, ha fatto collezione di trofei alla guida della Primavera, ripetendosi nel contesto interista. Per analizzare il delicato periodo della pandemia, le caratteristiche del calcio in Cina e Italia, senza ovviamente tralasciare le precedenti esperienze da tecnico, Sampdorianews.net ha intervistato in esclusiva dalla Cina Fulvio Pea, attuale Responsabile del settore giovanile dello Jiangsu Suning:

La scelta di accettare un prestigioso ruolo dall'altra parte del mondo. “La proposta è stata davvero inaspettata, visto che avevo cambiato ruolo da solo un anno, e quindi non mi sarei mai aspettato un incarico prestigioso per un Club importante, visto che Suning è proprietario anche dell'Inter.

Pochi giorni fa è stato festeggiato il decennale dal triplete interista con alla guida Josè Mourinho che spinse per averti nella Primavera. Cosa ti ha trasmesso lo Special One? “Come ho già detto più volte tornai all'Inter grazie alla Sampdoria, la quale per due anni mi ha regalato emozioni indimenticabili, e quei successi hanno convinto Samaden ed Ausilio, con cui avevo già lavorato in passato, di affidarmi la squadra più importante del settore giovanile. Poi è vero che il Mister Mou mi ha accolto con il massimo rispetto, educazione e con tanta professionalità, dandomi la possibilità di assistere agli allenamenti della sua squadra, e altre piccole situazioni, che hanno arricchito, dal punto di vista umano, una persona che come me, che ha sempre avuto la passione e l'entusiasmo come alleati”.

Con Fulvio Pea la Sampdoria ha raggiunto il top per successi a livello giovanile. “Credo che quei successi rimarranno nella storia, perché quello che fecero quella proprietà e quella dirigenza fu unico, non tanto per i risultati ottenuti, ma per i tanti giovani che poi si sono affermati, sia in prima squadra, che in altri club prestigiosi. Non tutti poi sono stati fortunati, alcuni non hanno avuto dalla loro parte la fortuna, perché gli infortuni o alcune problematiche familiari hanno frenato la loro carriera”.

Come si spiega le difficoltà vissute dalla Sampdoria a livello di Primavera negli ultimi anni, senza elementi da lanciare stabilmente in prima squadra? “Sono Dirigente da poco tempo e quindi seguo ancora la filosofia di un allenatore, ruolo che per 30 anni mi ha regalato gioie ed amarezze. Quindi "vedo" solo aspetti positivi rispetto ai miei anni trascorsi in blucerchiato: le strutture di Bogliasco migliorano ogni anno, i campi, il convitto, gli uffici, insomma, mi sembra una Sampdoria che sta ponendo basi solide per il futuro, oltretutto guidato da una persona che conosco e stimo, sempre molto attento alle problematiche tecniche e sociali”.

La Sampdoria è in piena lotta per non retrocedere. Che idea si è fatto della bagarre salvezza in un panorama dominato dal caldo, impegni ravvicinati e senza il pubblico. “Il campionato di calcio italiano l'ho seguito davvero poco, sia per i molti miei impegni professionali, che per il fuso orario (praticamente le partite serali trasmesse in tv coincidono con le 4 del mattino). Mi unisco al "grido" dei tifosi Sampdoriani: forza Samp!!!!".

Gli obiettivi. "Il calcio come la vita è fatto di vittorie e di sconfitte, ma dopo 33 anni ancora non ho trovato un avversario che potesse sconfiggere "la passione e l'entusiasmo" che ho per questo gioco. Ho cambiato ruoli, da allenatore di settore giovanile, ad assistente, per poi ritornare ad allenare i giovani, prima di passare alle prime squadre. Ho tentato per due anni di "creare" nella piccola Pro Piacenza (grazie al Presidente Burzoni) la tanto discussa "seconda squadra", perché volevo dimostrare a me stesso, che quello che proponevo da anni fosse davvero realizzabile. A quel punto ho pensato che fosse giunto il momento di mettere a disposizione degli allenatori più giovani la mia esperienza, e così eccomi qua, a fare"gavetta"a 10.000 km da casa, sacrificando gli affetti familiari, ma sempre carico di passione ed entusiasmo e soprattutto pronto per altre opportunità che in futuro mi verrebbero offerte. Nel frattempo ho prolungato per altri 18 mesi il mio contratto, sono molto contento di aver soddisfatto le aspettative dei miei Boss, molto esigenti in qualsiasi richiesta".