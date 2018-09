Pecchia: "Napoli solido e ambizioso. Insigne? Me ne sono innamorato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Pecchia, ex vice di Benitez al Napoli, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Rispetto a quando ero giocatore ho trovato un club solido e organizzato, ambizioso. Benitez ha portato grandi giocatori e ha trasmesso il verbo del palleggio, del gioco d’attacco. Con Higuain, Reina, Albiol e Callejon si andava sul sicuro. E mi sono innamorato di uno scugnizzo".

Insigne, ovvio. "E’ un fenomeno. Non per la tecnica, quella la vedono tutti. Per la forza, per lo spirito di sacrificio. Ogni allenamento per lui è una sfida. In questo momento è il miglior giocatore italiano".

Con Sarri s’è imposto, in Nazionale meno. "Il Napoli con Sarri ha acquisito automatismi importanti, anche lui. Con Ancelotti la squadra è ancor più pragmatica e se nel gruppo c’è consapevolezza".

Il duello con la Juve? "I bianconeri sono più forti, ma anche le rivali sono migliorate. Sarà un bel campionato".