Pecci: "Napoli, Hamsik può fare regista ma non mancheranno critiche"

Eraldo Pecci, ex centrocampista del Napoli, della Fiorentina e del Bologna, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli in vista della sfida del San Paolo tra i partenopei e il Milan. “Hamsik regista? Ha un’esperienza che gli permette di fare qualsiasi cosa, poi è chiaro che comincia ad avere anche i suoi anni. Se succederà che il Napoli perderà dei colpi, magari qualcuno indicherà Hamsik che non va bene come regista, il terzino non è buono e la punta non rende. È cosi, quando le cose vanno bene tutti ad elogiare, in caso contrario si critica anche il pelo nell’uovo. Che Milan mi aspetto? Non lo so, il Napoli che ho visto contro il Dortmund e il Liverpool non è quello del secondo tempo di Roma contro la Lazio”, le parole di Pecci riportate da Tuttonapoli.net.