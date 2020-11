Pecci: "Non comprendo tutte queste critiche, l'inizio di stagione del Napoli è stato buono"

Intervistato dall'edizione odierna de Il Mattino, il doppio ex del match fra Bologna e Napoli Eraldo Pecci ha parlato dell'operato di Gennaro Gattuso: "Per me è stato un buon inizio di stagione del Napoli, non comprendo tutte queste critiche. Se Gattuso sta facendo un buon lavoro? Assolutamente sì, per quello che è il suo compito. Ha contattato la squadra, ha portato avanti un progetto tattico. L’allenatore, però, non vince titoli: quelli li vincono i calciatori, ma finora la sua parte, Rino, l’ha fatta bene".