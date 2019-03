Intervenuto a Raisport, l'ex regista di Torino e Napoli Eraldo Pecci ha parlato della Juventus. Con dei riferimenti: "Raramente ho visto un allenatore così vincente e così poco amato come Allegri. Non capisco, ne perde una ogni mesi e mesi e tac, subito cattivi e violenti a criticarlo. Allegri dice chiaro che lui e Ancelotti si focalizzano sulle caratteristiche dei giocatori e non sugli schemi, perché sono loro che fanno la differenza".