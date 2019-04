Poche ore dopo un incontro a Parigi con la stella del PSG Kylian Mbappé, la leggenda brasiliana Pelè è stato male nella sua stanza d'albergo ed è stato ricoverato in ospedale. Il campione verdeoro, 78 anni, è stato colto da spasmi e febbre alta in piena notte ed è stato ricoverato per motivi precauzionali. Non è in prognosi riservata.

In basso il video dell'incontro tra Pele e Mbappè.