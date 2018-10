Pelè ricorda John Lennon: "Gli insegnai a suonare la chitarra"

O Rei pubblica su Instagram rivolge messaggio ad amico ex Beatle

(ANSA) - ROMA, 9 OTT - "Oggi sarebbe stato il compleanno del mio amico, John Lennon. Ci conoscemmo nella scuola di lingue a New York e gli ho insegnato tutto quello che sapeva sulla chitarra...". Con questo messaggio, corredato da una foto che lo ritrae in completo relax mentre suona una chitarra, sul proprio account ufficiale, Pelè ricorda Johan Lennon, nel 78/o anniversario della sua nascita. Il messaggio con il quale 'O Rei' celebra l'ex 'Beatle' è un ossimoro e non può essere preso in seria considerazione; è infatti assai più probabile che Edson Arantos do Nascimento abbia insegnato a John Lennon qualche particolare tecnica di palleggio. Non certo a suonare la chitarra.