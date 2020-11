Pelé si congratula con Hamilton: "Ora l'ottavo. Amo le corse grazie a te e Schumacher"

Conquistando il Gran Premio di Turchia di ieri, Lewis Hamilton è entrato ufficialmente nella leggenda della Formula Uno: il pilota britannico della Mercedes ha vinto infatti il suo settimo Mondiale, eguagliando nell'albo d'oro Michael Schumacher.. Tra i tanti messaggi di congratulazioni arrivati, anche quello di Pelé: "Non vedo l'ora di vederti trionfare per il tuo ottavo titolo. Complimenti e continua a lottare per tutti noi. Questo incredibile ragazzo mi ricorda perché amo tanto le corse, esattamente come faceva il mio grande amico Michael Schumacher", ha scritto su Instagram il leggendario campione brasiliano.