"Succede che una delle più grosse stupidate sentite nel calcio è che Endrick non verrebbe perché il Milan ha il simbolo del diavolo. I giocatori di religione musulmana allora non andranno mai al Southampton perché si chiamano Saints...l'entourage ha già smentito. Io so che il Milan va su Endrick e non su Tresoldi". A dirlo Carlo Pellegatti, giornalista legato al mondo Milan, intervistato dalla radio di Tuttomercatoweb.com. Che poi ha spiegato ancora meglio gli intrecci legati al brasiliano: "Cardinale spera in Endrick e c'è il risvolto 'gemelli' - ha aggiunto parlando a Maracanà -. Infatti il futuro Ceo della MSE è fratello gemello del Ceo di Roc Nation.

E cosa c'entra Endrick? Che Roc Nation è l'agente del brasiliano. Mourinho deve rassegnarsi: se Perez vuole accettare 60 mln per Endrick, deve accettarlo. Se prendi Endrick, può giocare con Goncalo Ramos, e prendi Tresoldi gioca o uno o l'altro. Endrick è ovvio che dica di voler rimanere al Real, perchè chi andrebbe via da lì? Ma dipende anche da Mourinho, perché se non lo fa giocare, giusto che vada via".