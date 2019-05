Pellegatti: "Milan-Mourinho, trattativa sfumata a causa del no a Campos"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

José Mourinho al Milan, molto più di una suggestione. Lo riporta il collega Carlo Pellegatti, storicamente vicino al club rossonero, che attraverso il proprio canale YouTube ha svelato i retroscena di una trattativa sfumata nell'arco di due giorni. Secondo Pellegatti sarebbe arrivata oggi la fumata nera: lo Special One avrebbe dato la sua disponibilità, a patto di avere con sé Luis Campos. Ivan Gazidis, però, non avrebbe accettato, perché orientato su un altro direttore sportivo. "Martedì mattina ricevo la telefonata di un amico dirigente di calcio, che mi dice: 'Sai che forse vengo a lavorare al Milan? Ma non vengo da solo, vengo con Josè Mourinho!'. Lui ha lavorato con Mourinho, era un suo collaboratore. Oggi, intorno alle 15 mi dice: 'Fumata nera, il castello si è sgretolato'". A causa del no a Campos.