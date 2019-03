L’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Sui suoi anni da presidente.

"Degli anni da presidente mi resta l'amore per la maglia dell'Inter e le tante vittorie, oltre ad alcune delusioni. Sono stati anni bellissimi, ho ricevuto immense soddisfazioni dalle mie passioni. Non ho rimpianti, magari ho commesso qualche errore. All'epoca i tecnici, anche i medici, mi davano Matthäus per finito, invece giocò per altri 4 anni ad altri livello. Ho sempre raggiunto i miei obiettivi".

Su San Siro.

"Frequento San Siro da più di 65 anni, ho visto le gesta di tanti campioni e per me è un monumento nazionale. A mio parere, sarebbe un errore abbatterlo: non ne vedo il motivo. Certo va ristrutturato, anche fuori…"

Sulla vicenda Icardi.

"Il caso Icardi? Con me non sarebbe successo. I discorsi economici non vanno affrontati durante il campionato, ma in estate. Il capitano deve essere un esempio, come è stato Bergomi".