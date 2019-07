Pellegrini ricorda lo Scudetto '89: "Quella era un'Inter quasi imbattibile"

L'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini, intervistato da Radio anch'io sport, ha ricordato così lo Scudetto vinto esattamente 30 anni fa dai nerazzurri con Trapattoni alla guida: "Avevamo una squadra quasi imbattibile, composta da grandi giocatore. Avevamo un leader quale Lothar Matthäus e giocavamo un bel calcio, era davvero difficile trovare un punto debole a quell'Inter. Abbiamo vinto tanto, anche se sono sicuro che avremmo potuto vincere molto di più. Con Trapattoni poi c'era un rapporto stupendo"

Cosa pensa del nuovo allenatore dell'Inter Antonio Conte?

"Conte è una garanzia per il lavoro che ha svolto e per come sa motivare i suoi giocatori. Ha carattere e voglia di vincere, mi piace".

Come vede Lukaku?

"Non bene, lo vedo benissimo. È un attaccante di altissimo livello, ha una grande tecnica e soprattutto mi sembra un uomo con la testa sulle spalle. Spero proprio di non sbagliarmi"