Pellegrini sulla Samp: "Giusto puntare su Saponara al posto di Destro"

© foto di Federico De Luca

"Il segreto della Samp si chiama Marco Giampaolo. I blucerchiati hanno un tecnico che insegna calcio e fa giocare bene la squadra. L’ideale per lavorare con i giovani, consolidando la squadra nella parte sinistra della classifica. Mi fido ciecamente di lui". Parola di Luca Pellegrini, storico capitano della Sampdoria, che a La Gazzetta dello Sport parla anche del mercato blucerchiato: "L'arrivo di Saponara invece che di Destro? Scelta giusta, perché il bolognese mi sembra senza fame: non mi ha mai entusiasmato. Saponara è il trequartista che più mi ha colpito da quando faccio il commentatore. In Udinese-Empoli del 2015-16 giocò una gara sontuosa. Bravissimo ad allungare la squadra, crea superiorità numerica con i suoi dribbling, ha visione di gioco: un grande giocatore. A Firenze si è perso, ma con Giampaolo può risorgere".