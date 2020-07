Penultima di campionato: sprint di Inter, Atalanta e Lazio. Tutte le quote sulle gare

Immobile a caccia del titolo di capocannoniere

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Chiusa la pratica scudetto, le ultime due giornate di campionato saranno uno sprint per la piazza d'onore fra Inter, Atalanta e Lazio. Il lievissimo vantaggio interista (un punto) dà poche garanzie, visto che la squadra di Conte dovrà affrontare il Napoli e vedersela poi nello scontro diretto con l'Atalanta. Primo atto domani sera, a San Siro. Il pronostico degli esperti di Snai pende per la vittoria dei nerazzurri, dato a 2,05. Il Napoli non sembra in un gran momento: al ko di Parma è seguita una prestazione incerta, benché vittoriosa, con il Sassuolo. La nona vittoria esterna per la squadra di Gattuso si gioca a 3,35, il pareggio è a 3,55. Gli ultimi scontri diretti a San Siro sono stati ricchi di equilibrio e poveri di gol. Ma gli analisti di Smai per domani sera puntano decisi su una gara con almeno 3 reti in tutto. Bomber più atteso, Lukaku. La sua firma sul match vale 1,85. Sempre domani sera, la caccia al secondo posto dell'Atalanta passa per il Tardini, dove gioca da favorita, con il segno 2 a 1,35. Un pareggio è già ad alta quota, la vittoria sale fino a 7,25. Ancora meno problemi dovrebbe avere la Lazio, che mercoledì ospita il Brescia. Segno 1 rasoterra, a 1,18; pareggio a 7,00; colpo bresciano a 13. Uno dei motivi della gara sarà la caccia al gol da parte di Immobile, impegnato per il titolo di capocannoniere, Scarpa d'Oro, record di gol in un campionato di A. La doppietta che permetterebbe al numero 17 biancoceleste di raggiungere i 36 gol messi a segno da Higuain nel 2015/16 vale 2,40, una tripletta da primato assoluto è data a 7,00. Tra le altre, la Juve va a Cagliari ovviamente da favorita (1,55 contro 5,75). La Roma può blindare il quinto posto con una vittoria sul Torino: il 2 vola basso, a 1,65; mentre l'ottava vittoria in casa dei granata è a 4,75. Milan (1,63) avanti a Marassi contro la Samp (5,00). La differenza di motivazioni incide sul pronostico di Sassuolo-Genoa, che per gli analisti Snai si presenta in equilibrio: successo emiliano a 2,40, blitz rossoblù (vorrebbe dire salvezza matematica) a 2,70. Stessa situazione a Udine, con i padroni di casa a 2,35 e la vittoria del Lecce, necessaria per sperare ancora, a 2,70. (ANSA).