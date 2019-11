Negli studi di Tiki Taka è ovviamente centro del dibattito l'episodio che ha visto protagonista Cristiano Ronaldo. Non è un gol, una volta tanto, ma il nervosismo manifestato dall'attaccante portoghese al momento della sostituzione voluta da Sarri, col punteggio sullo 0-0. Negli studi del programma tv, si dibatte su quello che potrebbe essere il tridente ideale nella testa del tecnico juventino. Ed il primo a rompere gli indugi è Simone Pepe: "Per me il tridente nella testa di Sarri è Dybala, Higuain e Douglas Costa". Gli fa eco poco dopo Antonio Cassano. Anche per lui CR7 non c'è, ma vede una composizione diversa: "Per me due esterni e un centravanti, quindi Higuain, Douglas Costa e Bernardeschi. Adesso Ronaldo, che deve giocare, però viene messo largo".