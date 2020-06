Pericolo infortuni, Zanon: "Turnover, rosa lunga e analisi dei dati faranno la differenza”

In questi giorni di ripresa degli allenamenti nei club professionistici tiene banco il tema del rischio infortuni. Su questo si è espresso attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport Giacomo Zanon, responsabile dell’Unità di Traumatologia dello Sport al Policlinico di Pavia e attuale consulente ortopedico dell’Atalanta: “Ci sono alcuni problemi da considerare. Innanzitutto la sospensione degli allenamenti: due mesi chiusi in casa contro i venti giorni di riposo attivo tradizionalmente previsti in estate. Poi la preparazione atletica molto corta dopo un periodo di inattività molto lungo: questo aspetto fa aumentare la possibilità di patologie da sovraccarico, come le tendinopatie, e di lesioni muscolari. […] Lo storico di un giocatore può aiutare a leggere i segnali che arrivano dal corpo, ma questa è una realtà nuova per tutti. Turnover, rosa lunga e analisi dei dati faranno la differenza”.