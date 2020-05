Perin: "CR7 arrogante? No, è sempre disponibile. Mi consigliò quando ero vicino al Benfica"

Ospite in diretta Instagram di Roberto Stillo, portiere italo-canadese con trascorsi a Genoa e Parma, oggi ai Woodbridge Strikers, Mattia Perin ha parlato anche della percezione di Cristiano Ronaldo all’estero: “Arrogante? No, non è arrogante. In estate, quando sono andato a firmare per il Benfica, cosa che poi non è successa, mi ha aiutato a trovare una casa, mi ha detto che stavo facendo una grande scelta, mi ha detto belle parole. Nello spogliatoio è molto presente per tutti, è un vero top player”.