© foto di Federico De Luca

Giorgio Perinetti ha parlato di Fiorentina e in particolare di alcuni singoli viola a partire da Ribery:

"Non mi ha sorpresoil rendimento di Ribery perché ha giocato sempre a grandissimi livelli perciò non dubitavo né del suo impegno né della personalità. E' bello però vedere l'entusiasmo con cui si è calato nella nuova realtà e campioni come lui possono dare tantissimo anche sul piano atletico. Di Castrovilli penso che sia un giocatore fantastico e lo feci vedere anche a Juric al Genoa perché ha qualità straordinarie, corre, ha inserimento e tiro. Seguii anche Zurkowski per il Genoa ma la destinazione evidentemente non gli sembrava adeguata. Ha grandi qualità e può migliorare anche se per ora può non avere grande equilibrio tattico"