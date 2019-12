Il direttore sportivo Giorgio Perinetti ha parlato a Radio Sportiva: "Ibrahimovic? Al di là delle sue condizioni fisiche, è un calciatore di un tale spessore che aiuterà il Milan a risollevarsi. Con lui i rossoneri provano a riscattare una stagione deprimente, se non è una mossa della disperazione è una mossa dell'emergenza che va a coprire gli errori commessi. Piatek? Cambiare aria può essergli utile. Poi c'è da dire che alcuni giocatori rendono meglio in delle realtà e non in altre. Ho sempre detto di lui che è un attaccante poco incline a giocare con la squadra e a calarsi negli schemi".