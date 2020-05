Perinetti: "Lautaro? Nel calcio di oggi è difficilissimo non perdere giocatori importanti"

Così Giorgio Perinetti, ex direttore generale tra le altre del Genoa, a Radio Sportiva parlando di mercato: "Lautaro? L'Inter ha raggiunto dimensioni di vertice ma nel calcio di oggi è difficilissimo non perdere giocatori importanti. Nel caso, occorre sostituirlo con un rinforzo adeguato. Il mercato? Le società dovranno strutturarsi, non credo ci saranno grandi investimenti. E' tempo di grandi scambi che potrebbero portare dei vantaggi, senza perdere in competitività. Giuntoli? "Una persona che si è formata dal basso, a Napoli si è inserito con discrezione e ha preso sempre più spazio e considerazione. Svolge il suo ruolo nel modo giusto e contribuisce al buon andamento della squadra. Centrocampo della Juve? Un rebus da valutare, ci sono giocatori che non hanno soddisfatto Sarri, avremo molte sorprese. Pogba? Un sogno su cui la Juve sta lavorando, sognare non è reato. Ibrahimovic? La sola presenza ha galvanizzato i tifosi e ha dato spessore alla squadra. La sua personalità è contagiosa ma il Milan ora sta prendendo una fase diversa, molto più pragmatica e mi auguro stabile".