Perinetti su Vlahovic: "Sarà un pilastro della Fiorentina del futuro"

Il dirigente Giorgio Perinetti ha parlato a Lady Radio di Fiorentina e di uno dei talenti più lucenti della Serie A, Dusan Vlahovic. "E' un calciatore molto interessante, destinato a crescere. Dipende da chi lo allena, ma anche dalla sua disponibilità a confrontarsi e lavorare. E’ molto facile per un giovane arrivare, ma è difficile confermarsi. Ha delle qualità e sarà un pilastro della Fiorentina del futuro. L’eventuale rinnovo? E’ una tutela e stimolo per il ragazzo e per la società. Se ora ha come scadenza il 2023 magari può allungare di un anno e tutelare un patrimonio che sta esplodendo nelle mani della Fiorentina. Giusto così".