Perrone (CdS): "Blacklist Juve. Figlia dello strapotere in Italia"

Giorgio Chiellini (causa infortunio), Emre Can e Mario Mandzukic: sono questi i tre giocatori estromessi dalla lista Champions dei campioni d'Italia. Una scelta commentata così da Roberto Perrone, firma del Corriere dello Sport: "Quella della Juventus è una blacklist. Nell’elenco di giocatori consegnato all’Uefa per la fase a gironi di Champions scompaiono due dei protagonisti delle campagne europee degli ultimi anni. [...] E’ la conseguenza della rosa oversize. Siamo in presenza dell’esubero degli esuberi. Dybala, Mandzukic, Khedira, Higuain, Emre Can, Matuidi, Rugani, Perin: tutti questi nomi avevano accanto il cartello “vendesi”. Questi più di altri, veramente, perché, Ronaldo a parte, a fronte di una congrua offerta, Madama avrebbe ceduto chiunque. [...] Poi c’è un altro aspetto, in questa vicenda, che rende la Juventus anomala nel panorama italiano. Nessuno dei suoi campioni ha mercato in Italia e quelli che potevano andare all’estero, come Dybala o Mandzukic, non si sono accordati perché staccarsi da Torino, dove stanno bene, non è facile se le contropartite non sono quelle attese".