Perrone (CdS): "Juve, Sarri scelta 'alla Maifredi'. Vincere, prendendola da un’altra parte"

vedi letture

Nel giorno di Sassuolo-Juventus Roberto Perrone, firma del Corriere dello Sport, si è soffermato ad analizzare le recenti critiche recapitate alla formazione di Maurizio Sarri: "Nel 1990, dopo quattro anni di astinenza dallo scudetto venne chiamato Gigi Maifredi. Più che al 'calcio champagne', il club era interessato ad arrivare allo scudetto con un altro sistema, visto che né Marchesi, né Zoff, più 'classici' ci erano riusciti. Io ci vedo un’analogia con la scelta di Sarri: continuare a vincere, prendendola da un’altra parte. 'I bambini (che) fanno oh' non è l’obiettivo bianconero. E neanche (l’ho visto scritto, mi vien che ridere) essere come l’Ajax, la squadra più bella del mondo fino a quando Pochettino non ha messo un tizio alto e grosso in mezzo all’area ordinando di buttare i palloni tutti addosso a lui. Agnelli ha preso Sarri perché vincesse, con la sua strada. Ognuno fa come può e come sa, non sceglie di giocare bene o male".