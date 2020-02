vedi letture

Perrone (CdS): "Juve tra il flaccido e il desolante. Il Milan c'è tutto"

Fondo del Corriere dello Sport a firma di Roberto Perrone sul match di Coppa Italia andato in scena ieri fra Milan e Juventus. Ecco la chiave di lettura del quotidiano sulla gara di San Siro: "Nuova formazione, vecchia Juventus, o meglio recente Juventus, quella imprecisa, supponente, distratta vista ultimamente. Madama non cambia atteggiamento dall’ultimo weekend, stesso approccio tra il flaccido e il desolante, cambia invece il Milan che, tra primo e secondo tempo, non si fa divorare dall’euforia, dalla tensione o dal malanno, qualunque sia stato, che l’ha trasformato dopo l’intervallo del derby. Il Milan gioca come può, come sa, mette nella partita tutte le sue competenze, le sue conoscenze. La differenza è questa: la squadra di Pioli riemerge dalla botta subita dall’Inter, dalla grande illusione del derby con la stessa volontà che lo aveva sostenuto nel primo tempo della sfida di San Siro con i nerazzurri. In dieci contro undici, solo per un episodio e malgrado tanti errori, non riesce a godere del risultato oltre che della prova. Tanto o poco, il Milan c’è tutto, butta dentro tutto".