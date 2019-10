Perrone (CdS) sullo scudetto 2006: "Ricorso Juve in chiave derby d'Italia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo capitolo della querelle fra Juventus e Inter in merito allo scudetto 2006 assegnato ai nerazzurri dopo lo scandalo di Calciopoli. Il club bianconero ha presentato ricordo al Collegio di Garanzia dello Sport chiedendo la non assegnazione del titolo. Su questo tema dalle colonne del Corriere dello Sport scrive anche Roberto Perrone, firma del quotidiano sportivo: "Più interessante sottolineare come questa ennesima risma di carte bollate emerga in un lunedì non qualsiasi, quello che apre la settimana di Inter-Juventus. Il ricorso del club bianconero, come tante mosse politiche, va letto su due piani: a uso interno e a uso esterno. A uso interno per dimostrare a quei tifosi, non solo ultrà, scontenti della denuncia contro i ricatti di parte della curva, che i dirigenti bianconeri non sono diventati buoni o buonisti, ma per le battaglie che riguardano l’onore della bandiera ci sono sempre. Però l’uso esterno è più stuzzicante. Questa Inter-Juventus non è come le altre, è qualcosa di nuovo, perché ci cono Beppe Marotta e Antonio Conte dalla parte dei grandi nemici. Quest’anno il pericolo che viene da Milano è più serio rispetto a quello portato nelle stagioni dell’Ottovolante. Quest’anno l’Inter punta allo scudetto con Conte specialista in ricostruzioni psico-tecniche, esperto di corse a tappe. La Juventus non vuole mai perdere, però nell’anno sociale 2019-2020 il mai è urlato più forte, soprattutto se a battere Madama dovesse essere quest’inter juventinizzata".