Perrone (CorrSport) e il VAR a chiamata: "Tecnologia antidoto ai veleni"

Roberto Perrone, tramite le pagine del Corriere dello Sport, è tornato sull'utilizzo del VAR nel campionato italiano ripartendo dall'errore nell'assegnazione del rigore alla Lazio contro la Fiorentina (con l'arbitro Fabbri che non è stato richiamato all'on field review dal VAR): "L?assistenza video ha certamente risolto molti problemi, ha ridotto errori clamorosi. Sul fuorigioco ha praticamente azzerato tutti gli abbagli. Il passaggio successivo sta nell'aumentare l'uniformità nell'uso di questo strumento. Probabilmente c'è una grande unità d'intenti, non lo sappiamo, tra chi fischia in campo e i suoi colleghi nel bunker. Magari erano d'accordo con Fabbri e gliel'hanno confermato in cuffia.

Però, per risolvere qualche incomprensione e soprattutto disinnescare, in parte, le discussioni, si potrebbe arrivare a una specie di legislazione tipo "occhio di falco" del tennis. Cioè la possibilità, da parte delle squadre, di domandare all'arbitro di andare al video.

Senza esagerare -nel tennis sono tre per set a giocatore- si potrebbe introdurre anche nel calcio un numero congruo di chiamate a richiesta. Non cancellerebbe l'impressione soggettiva di aver subito un torto però si avrebbe una sensibile riduzione dell'irritazione".