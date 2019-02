"Ronaldo e l'Ossessione". E' il titolo dell'editoriale che propone oggi il 'Corriere dello Sport' a firma di Roberto Perrone per presentare la sfida di questa sera tra Atletico Madrid e Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League. Questo un estratto: "Max Allegri cerca di tenere a bassa intensità i sentimenti dello spogliatoio, della società e anche dei tifosi, ma nega l’innegabile e cioè che la Champions sia il pensiero forte juventino. Altrimenti perché ingaggiare Cristiano Ronaldo, il collezionista di Coppe dei Campioni? Per dominare un campionato di serie A ammutolito da sette anni? Bastava tenersi Gonzalo Higuain e piazzare Paulo Dybala in un ruolo meno defilato di quello attuale. Invece è arrivato CR7".