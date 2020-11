Perrotta: "Roma solida con la difesa a tre. Gattuso? Sta costruendo una carriera di spessore"

vedi letture

Simone Perrotta, ex centrocampista, tra le varie, di Roma e Nazionale, campione del mondo del 2006, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Fanpage sulla Roma di Paulo Fonseca: “Mi piace molto. I giallorossi hanno trovato solidità con i tre dietro e anche i calciatori davanti stanno molto bene, si trovano a meraviglia. Con il ritorno di Smalling e la ritrovata sicurezza di Mirante la squadra di Fonseca ha tutte le carte per fare bene".

Perrotta, poi, ha commentato anche il lavoro di Gennaro Gattuso, suo compagno nell’avventura mondiale del 2006, oggi alla guida del Napoli: "Gattuso è quello che partendo dal basso ha fatto più gavetta e ha vissuto momenti piuttosto particolari, ma si sta costruendo una carriera di spessore. Ha trasferito il modo che aveva di fare in campo anche in panchina e si fa voler bene dai suoi calciatori per questo motivo", mentre sulla Juventus di Pirlo commenta "È una squadra diversa da quella dello scorso anno e ci vorrà del tempo per mettere in pratica ciò che chiede Pirlo, perché sono cose diverse rispetto a quelle su cui puntava Sarri. Si possono fare tanti discorsi ma spesso contano molto anche le motivazioni dei calciatori. In una squadra che vince da tanti anni, con gli altri che si son rinforzati, possono fare la differenza. Non è affatto semplice".