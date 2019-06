Perù-Colombia, le formazioni ufficiali: dal 1' Ospina, Cuadrado e Muriel

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In campo alle ore 23 Perù e Colombia, in un test match di avvicinamento alla prossima Coppa America. Nei Cafeteros ci sono tre giocatori della nostra Serie A, partendo dal portiere Ospina, del Napoli, per arrivare poi a due attaccanti come Cuadrado e Muriel, rispettivamente di Juventus e Fiorentina. Ecco le formazioni ufficiali:

Perù (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Araujo, Abram, Trauco; Tapia, Yotun; Carrillo, Cueva, Gonzalez; Guerrero.

Colombia (4-3-3): Ospina; Medina, D. Sanchez, Mina, Tesillo; Cuadrado, Cuellar, Uribe; James Rodriguez, Falcao, Muriel.