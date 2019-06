Perù, Gareca: "È stata una partita serrata, molto combattuta"

© foto di Imago/Image Sport

Tra indicazioni positive e motivi di rammarico, Ricardo Gareca ha così analizzato la gara che ha visto il suo Perù impattare per 0-0 contro il Venezuela nella prima giornata della Copa America. Queste le parole del tecnico della Blanquirroja nel post partita:

"E' stata una partita serrata, molto combattuta. Abbiamo avuto molte possibilità di segnare. In queste competizioni è sempre importante andare in gol. Guerrero ha fatto una partita interessante, è stato presente in molte fasi della partita. Non sono contento del risultato finale, ma lo sono per la prestazione della squadra".