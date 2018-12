Risultato finale: Perugia-Foggia 3-0

Gabriel, portiere del Perugia, ha parlato cosi a Dazn nel post partita: "Dobbiamo fare i complimenti a tutti, stiamo vedendo i frutti, dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti. Per un portiere è una bella cosa non prendere gol, ma questo vuol dire che anche il reparto difensivo ha lavorato bene. Kouan? E' uno che lavora con voglia e gioia ogni giorno, è giovane ma ha tanta voglia. Noi in casa con il nostro pubblico riusciamo a fare qualcosa in più, dobbiamo continuare su questa strada. Puntare alla promozione? E' presto per parlare di questo, siamo una squadra giovane che sta cominciando a capire cos'è la Serie B".