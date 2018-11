Perugia, Goretti: "Conti, Politano e Spinazzola? Che soddisfazione"

Roberto Goretti, direttore sportivo del Perugia, dalle colonne di B Magazine ha parlato di alcuni giocatori passati dal club umbro e che stanno trovando fortuna altrove: “Samuel Di Carmine, attaccante di grande talento, non era mai riuscito a esprimere tutte le sue qualità. Secondo me da seconda punta vista la capacità di attaccare lo spazio poteva essere trasformato in attaccante centrale. Ne ho parlato con l’allenatore, volevo che la mia sensazione venisse condivisa e alla fine ha segnato una quarantina di gol in due anni. - continua Goretti - Conti, Spinazzola, Politano, saperli convocati in Nazionale e vederli con la maglia di Milan, Juventus e Inter è una grande soddisfazione, per noi e pure per i nostri tifosi. E non dimentichiamo Goldaniga che è stato qui una stagione”.