© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore del Perugia, Norbert Gyomber, parla a Dazn, dopo la gara vinta contro il Pescara. Decide proprio un suo gol nella ripresa: "Come sto? Ho preso una botta alla fine, ma abbiamo vinto. Ora fa male, ma domani andrà meglio. Sono felice di aver segnato con il Perugia, ma è ancora più importante aver vinto. Verre? Ho giocato già con lui a Pescara. Le sue qualità non mi sorprendono. Dobbiamo gestire meglio la gara, dobbiamo migliorare anche in difesa".