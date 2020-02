Striscione "Nel bene e nel male non ti dimenticheremo"

(ANSA) - PERUGIA, 08 FEB - Un minuto di silenzio allo stadio "Curi" per Luciano Gaucci, per 14 anni presidente del Perugia. Morto lo scorso 1 febbraio a Santo Domingo, è stato ricordato in occasione della partita Perugia-Spezia, 23/o turno di serie B, la prima interna dalla scomparsa dell'ex presidente. In curva nord i tifosi biancorossi hanno intonato un coro ed esposto uno striscione con scritto "Luciano uragano Gaucci, nel bene e nel male Perugia non ti potrà mai dimenticare". Tutto lo stadio, inclusi i tifosi ospiti, gli hanno dedicato un lungo applauso. Nell'occasione è stato ricordato dallo speaker che lunedì 10, nella cattedrale di San Lorenzo, si terrà una messa per Gaucci alle 18,45. Sarà celebrata da padre Mauro Angelini, cappellano del Perugia Calcio. (ANSA).