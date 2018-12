© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso di una lunga intervista rilasciata quest'oggi a Lazio Style Radio 89.3, in cui ha dichiarato di non essere in rottura con la Lazio, l'ex portiere Angelo Peruzzi ha parlato anche di Juventus: "E' una forza, sono sette anni che vince lo scudetto, a livello di mercato sbaglia poco o nulla. E’ la società che devi cercare di imitare. Un calciatore che arriva alla Juve si predispone a livello mentale per l’esperienza in bianconero. Tante cose che un calciatore farebbe in altri club, a Torino sponda bianconera non le fa. Io dico sempre ad alcuni dei nostri calciatori che bisogna divertirsi giocando ma deve uscire la rabbia agonistica per schiacciare l’avversario. Quello che ti può far vincere è la motivazione in più delle altre”.