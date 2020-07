PES 2021, Milan e Inter non avranno la licenza. E non ci sarà San Siro

vedi letture

Brutte notizie per gli amanti di PES. Il popolare videogame di Konami non avrà le licenze di Milan e Inter. A renderlo noto l'azienda giapponese che ha diramato un comunicato nel quale si spiega come il contratto di licenza con Milan e Inter non verrà rinnovato. Le due squadre saranno ugualmente presenti, ma con nomi fittizi, ossia Lombardia NA (Inter) e Milano RN (Milan). Niente loghi né divise originali, nessun problema invece per i giocatori in rosa. PES 2021 inoltre, perde anche i diritti su San Siro che pertanto non sarà presente.