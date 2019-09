PES accoglie l'appello di Lukaku. 87 di velocità e il belga ringrazia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'appello di Romelu Lukaku a Konami è stato accolto. L'attaccante dell'Inter nella giornata di oggi si era lamentato con EA Sports per i suoi valori su FIFA 20, in particolar modo quel che riguarda la velocità, dove ha ricevuto solamente 75. Eppure nelle scorse settimane era stata pubblicata la tabella dei picchi massimi raggiunti dai giocatori del Manchester United, dove spiccavano i 36,25 km/h proprio di Romelu Lukaku. "75 a velocità?!? Avete dimenticato i 36 km/h...", è l'attacco del belga, che ha lanciato l'appello alla concorrenza: "Non deludetemi". E così è stato. PES 2020 è uscito proprio oggi e la velocità di Romelu Lukaku è stata valutata 87, mentre l'accelerazione è stata fissata a 81. E in serata il giocatore ha voluto ringraziare con una Instagram Story.