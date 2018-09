Pescara, Cocco: "Bella vittoria, doppietta per mia figlia"

© foto di Federico Gaetano

Al termine della gara vinta contro il Livorno, a Dazn, interviene l'attaccante del Pescara, Andrea Cocco, match winner con una doppietta dal dischetto: "Sono contento per la prestazione, per i gol, per la vittoria. Abbiamo sofferto contro una buona squadra, ben strutturato. Ce l'abbiamo fatta. Pillon? Ringrazio il mister per la fiducia, ho lavorato bene e il lavoro alla lunga ripaga. Il 17? Beh, il mio è dedicato a mia figlia che è nata il 17 maggio. La doppietta la dedico a lei. Quanti gol farò quest'anno? Non mi interessa, serve star bene fisicamente".