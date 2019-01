© foto di Andrea Rosito

Il Pescara pareggia in casa contro la Cremonese. A fine gara interviene in sala stampa, l'allenatore degli abruzzesi, Giuseppe Pillon. Ecco quanto evidenziato da Forza Pescara: "Un punto che ci dobbiamo tenere stretto. La ripartenza dopo la sosta è sempre un’incognita. La Cremonese è una grande squadra che può far male da un momento all’altro. Ma quando non si può vincere è sempre meglio non perdere. Ci poteva essere un rigore ed è strana la decisione dell’arbitro. Il rigore era netto perché colpisce il braccio che era largo ma il direttore di gara ci ha detto che ha toccato prima un’altra parte del corpo. L’importante era non sbilanciarci e non l’abbiamo fatto. Non dobbiamo guardare le altre squadra ma dobbiamo pensare solo a noi".