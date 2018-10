Pescara, Sebastiani: "Sarò a Napoli-PSG per rivedere Insigne e Verratti"

© foto di Federico Gaetano

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli parlando dei calciatori che in passato ha avuto a disposizione nel club abruzzese. “Per me è un orgoglio vedere Verratti, Insigne e anche Immobile a grande livello. Forse sarò al San Paolo per Napoli-PSG per rivedere Marco e Lorenzo. Ancelotti? Il mister continua a ripetere che ha a disposizione una rosa di grandissima qualità e per me ha ragione, ieri ha dimostrato che la sua squadra non ha nulla da invidiare nemmeno al Liverpool”, ha detto.