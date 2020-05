Pesenti sull'ospedale in Fiera: "Possibile chiusura in due settimane. Possibile smantellamento"

Antonio Pesenti, primario di Anestesia e rianimazione del Policlinico di Milano e responsabile dell’Unità di crisi della Regione Lombardia per le terapie intensive, intevistato da Fanpage.it ha parlato dell'Ospedale della Fiera, costato 21 milioni di euro e che ha finora ospitato 25 pazienti. "Sui traghetti ci sono le scialuppe di salvataggio. Penso che noi a breve chiuderemo le attività della fiera se le cose vanno avanti così. E per breve intendo entro un paio di settimane. l Governo sta preparando un decreto per cui le regioni devono avere una scorta di posti in terapia intensiva. Se la Fiera corrisponderà ai requisiti che il Governo chiederà resterà in piedi, se non corrisponderà verrà chiusa o smantellata".