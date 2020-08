Peyraud-Magnin e il Covid-19: "A distanza di mesi olfatto e gusto non sono tornati del tutto"

vedi letture

A distanza di mesi dalla positività al Covid-19, annunciata a fine marzo, il portiere Pauline Peyraud-Magnin, passata di recente all’Atletico Madrid, è tornata sull’argomento in un’intervista rilasciata a L’Equipe: “L’olfatto e il gusto non sono ancora tornati completamente, ci sono giorni in cui non riesco a sentire nulla di quello che odoro o mangio e non so quanto potrà durare ancora questa situazione. - continua la francese tornando sulla malattia – Ero sempre stanca, faticavo a respirare e avevo mal di testa e febbre costanti. Non dico che stavo per morire, c’è chi ha passato momenti peggiori di me, ma è stato un periodo molto delicato e difficile. Anche nelle settimane successive faticavo a stare in piedi, a volte mi sentivo svenire e dormivo seduta per paura di soffocare se mi fossi sdraiata”.